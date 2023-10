Osimhen Fuori Contro il Verona: Aggiornamenti sulle Condizioni

Victor Osimhen, salterà la partita contro il Verona a causa di un infortunio. Gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni.

CALCIO NAPOLI. Il calciatore del Napoli, Victor Osimhen, non sarà disponibile per la partita contro il Verona a causa di un infortunio subito durante l’ultima gara disputata con la Nigeria. Le indagini mediche sono in corso per valutare la gravità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Cosa rivelano gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Osimhen?

Victor Osimhen sta vivendo un periodo complicato. Non solo deve affrontare una situazione difficile in famiglia, ma ora anche le sue condizioni fisiche destano preoccupazione. L’attaccante azzurro ha lasciato il terreno di gioco durante l’ultima partita della Nigeria, mostrando segni di dolore.

La sosta non è stata benevola per Osimhen. La partita di venerdì in Portogallo ha portato ulteriori cattive notizie per il Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le informazioni emerse non sono rassicuranti. Osimhen ha mostrato problemi al bicipite femorale della coscia destra, e una risonanza magnetica al ginocchio destro ha evidenziato un problema a un tendine che ha destato preoccupazioni nello staff medico nigeriano.

Gli esami diagnostici confermano l’indisponibilità di Osimhen per la prossima gara.

Nonostante la serenità mostrata dal calciatore durante il cambio in campo, la situazione medica è tutt’altro che chiara. Le diagnosi ufficiali sono attese, mentre il Napoli spera in notizie rassicuranti. Tuttavia, fonti della nazionale nigeriana hanno sussurrato all’agenzia Afp di un possibile “problemino” a un tendine del ginocchio.

Il risultato è che Osimhen ha lasciato il ritiro della nazionale e non sarà disponibile per l’amichevole contro il Mozambico. Il giocatore rientrerà a Napoli, dove lunedì verrà sottoposto a ulteriori esami per una diagnosi più precisa. Le aspettative per la sua disponibilità nella gara di sabato prossimo contro il Verona sono molto basse. Il Napoli è in attesa di una valutazione medica definitiva per capire i tempi di recupero del suo attaccante, mentre si prepara a fronteggiare l’assenza di un pezzo pregiato del suo attacco nella prossima sfida di Serie A.