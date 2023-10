Sospetto Infortunio al Tendine del Ginocchio per Victor Osimhen: Napoli in ansia. Le ultime

Ansia Napoli per Victor Osimhen, dopo un infortunio subito con la nazionale nigeriana. Si sospetta un problema al tendine del ginocchio e i risultati della risonanza magnetica saranno disponibili domani.

Quanto è Grave il Sospetto Infortunio al Tendine del Ginocchio di Osimhen?

Victor Osimhen è stato sottoposto a una risonanza magnetica dopo l’infortunio subito durante la partita contro l’Arabia Saudita. I risultati saranno disponibili solo domani, ma i dirigenti della nazionale nigeriana sospettano un problema al tendine del ginocchio. Questa notizia ha creato un’atmosfera di preoccupazione tra i tifosi e la dirigenza del Napoli, che attendono con ansia ulteriori dettagli.