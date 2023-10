Victor Osimhen: Fa Arrestare Sorella e Nipoti per Controversia Finanziaria

Victor Osimhen, stella del Napoli, è al centro di una controversia familiare che ha portato all’arresto della sua sorella e dei suoi nipoti.

CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, è al centro di una controversia familiare che ha portato all’arresto della sua sorella e dei suoi nipoti in Nigeria. Il cognato del giocatore, Osita Okolo, che è stato anche un intermediario nel suo trasferimento al Napoli, ha sollevato la questione, sostenendo che Osimhen gli deve una somma di denaro significativa.

Qual è la Radice del Conflitto Familiare che ha Portato all’Arresto della Sorella di Osimhen?

Il conflitto familiare ruota attorno a una presunta commissione non pagata da Osimhen al suo cognato, Osita Okolo, per il suo trasferimento al Napoli.

Osita Okolo sostiene che Osimhen gli deve una commissione per il suo ruolo nel facilitare il trasferimento del giocatore al Napoli. Secondo l’avvocato di Okolo, Kayode Adenji, c’era un accordo tra le parti e Okolo avrebbe dovuto ricevere da Osimhen una somma di 400.000 euro più altri 70.000 euro per motivi privati. Questa somma non è stata mai versata, portando alla decisione di intraprendere un’azione legale e all’arresto della sorella e dei nipoti di Osimhen.