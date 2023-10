Morra: “TikTok del Napoli su Osimhen? Una cosa pilotata. Dichiarazioni di Garcia sconcertanti”

Il responsabile della comunicazione del Napoli Futsal, Fabio Morra, si è soffermato sulle dichiarazioni di Garcia e sul caso Osimhen.

Fabio Morra, il responsabile della comunicazione del Napoli Futsal, è intervenuto a Un Calcio alla Radio condotto da Umberto Chiariello su Radio Napoli Centrale. Durante l’intervista, Morra ha espresso il suo punto di vista sull’attualità sportiva, toccando diversi argomenti, tra cui la situazione della Nazionale italiana.

“La Nazionale ha pareggiato, non il risultato sperato, ma è ancora in corsa. Bisogna fare un mezzo miracolo con la Spagna. Questa sera, il Napoli Futsal torna a giocare nella sua prima casalinga ad Aversa. Questo Napoli vuole far bene. Ha recuperato Salas, altri sono molto più in condizione rispetto alla prima di campionato”.

Tuttavia, il dirigente non ha evitato di esprimere le sue critiche riguardo alla gestione comunicativa del Napoli Calcio, in particolare riferendosi alla controversia legata a un video di Osimhen su TikTok.

“TikTok del Napoli? Una cosa pilotata. Si è esagerato, ma hanno sbagliato. Nell’ambito della comunicazione bisogna capire quando è il momento. Garcia? Le ultime dichiarazioni sono sconcertanti. Speriamo che cambino le cose”.