Caso Osimhen, Iannicelli: “Su TikTok si fa ironia! La Juventus ha scherzato sulla gaffe di Gatti”

Il giornalista Peppe Iannicelli si è soffermato sui video pubblicati dal Napoli su TikTok relativi all’attaccante Victor Osimhen.

Nell’era dei social media, l’umorismo è diventato un mezzo comune per affrontare momenti ‘scomodi’ nel mondo dello sport. Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, è intervenuto sul caso Osimhen, sottolineando l’uso dell’ironia su piattaforme come TikTok. In particolare, Iannicelli ha evidenziato come la Juventus abbia scherzato sulla clamorosa autorete di Gatti, suggerendo che un post umoristico su Osimhen potrebbe essere stato un modo per sdrammatizzare la situazione.

“TikTok e gli altri social sono veicoli di umorismo nel mondo dello sport. Oggi, i club si affidano spesso all’ironia per affrontare situazioni imbarazzanti. La Juventus ha scherzato sulla gaffe di Gatti, forse un post su Osimhen era solo un tentativo di alleggerire l’atmosfera. Ovviamente, le reazioni dipendono dai momenti, è normale arrabbiarsi a volte. L’importante è che Osimhen dimostri impegno sul campo, e nelle ultime partite, l’abbiamo visto fare proprio questo. Personalmente, non ho dubbi che continuerà a dare il massimo finché sarà qui”, ha affermato Iannicelli.