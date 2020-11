Sospesi Campionato Primavera e la Coppa Italia Primavera. La disposizione approvata dal consiglio di lega ha effetto immediato.

Campionato Primavera e la Coppa Italia Primavera, sospesi con effetto immediato dal consiglio di lega. L’organismo nella seduta di oggi ha fermato le due competizioni.

La Lega Serie A, con il supporto della Federazione Medico Sportiva Italiana e del suo Presidente Maurizio Casasco, per tutelare la salute dei tesserati e garantire la prosecuzione delle competizioni, studierà, nei prossimi giorni, le modalità per implementare ulteriormente per la Serie A il protocollo medico, sulla base di quello già predisposto da FIGC e CTS.

La FMSI, inoltre, individuerà e proporrà alla Lega Serie A il protocollo secondo cui dovranno essere effettuati i tamponi per la ricerca del SARS-Covid 19, anche nell’auspicata ipotesi di centralizzazione già discussa in Consiglio.