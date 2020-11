Criscitiello: “Imbarazzante la scelta di Juventus, Atalanta e Inter. Il Napoli si è opposto”

Juventus, Atalanta e Inter, scelta imbarazzante sui campionati primavera. Criscitiello rivela: “Solo il Napoli si è opposto”.

La lega calcio ha bloccato con effetto immediato il Campionato Primavera e la Coppa Italia Primavera. Su SportItalia, il giornalista Michele Criscitiello ha duramente contestato al decisione:

“Imbarazzante la scelta da parte dei club di sospendere il campionato Primavera fino al 3 dicembre già penalizzato lo scorso anno con la brusca e definitiva interruzione. Questa scelta è l’ennesima dimostrazione di come i nostri club siano ignoranti e gestiti da presidenti che non danno valore ai nostri giovani”, le dure parole del noto conduttore televisivo“.

“Sono sorpreso dal fatto che in prima linea ci siano club come Juventus, Inter e Atalanta, ovvero squadre che con i giocatori hanno fatto i soldi a forza di plusvalenze. Hanno votato per continuare club piccoli come Empoli ed Ascoli che non hanno il fatturato di Juve, Inter, Atalanta e Lazio.

Tra le grandi capiscono il valore dei ragazzi solo Milan, Roma e Napoli che si sono opposte. Il campionato doveva fare tutto ma non penalizzare i giovani: il campionato si ferma perché non si ha la capacità di fare i tamponi e perché i club non vogliono spendere una cifra irrisoria“, ha riferito Criscitiello.