Milik ha fatto un altro sgarbo a De Laurentiis. Immediata la reazione del presidente del calcio Napoli.

La rottura tra Milik e De Laurentiis è diventata insanabile. Il bomber polacco è ormai fuori squadra per volere del patron azzurro. sulla questione è intervenuto l’esperto di calciomercato di Rai Sport, Ciro Venerato. Il giornalista ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha riportato le ultime su questa intrigata situazione. Ecco le parole di Venerato:

“Ho due telegrammi da darvi, uno riguarda Arek Milik, che ha fatto un altro sgarbo a De Laurentiis. Il presidente aveva chiesto il rinnovo di un anno, ma lui e il suo entourage hanno rifiutato la proposta che non è stata presa per nulla bene dal club partenopeo. Il patron azzurro, per venderlo a gennaio, chiede venti milioni, di fatto bloccandolo in azzurro“.

Venerato, aggiunge: “Milik voleva giocare gli Europei, ma una volta rifiutato il rinnovo, il patron del Napoli gli ha fatto un contro sgarbo, chiedendo una cifra esorbitante per un calciatore che a giugno si libererà gratis. Quindi è tutto bloccato. Inoltre, ho un altro telegramma da darvi, riguarda la voce dello scambio con Eriksen e Nainggolan con l’Inter, ma visti i parametri economici del club partenopeo, i due interisti non interessano al Napoli sia per una questione anagrafica, sia per quella finanziaria“.