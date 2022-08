Calciomercato.it – Kepa al Napoli: ultimo tentativo, la risposta del Chelsea

Il Napoli ha fatto un nuovo tentativo per Kepa del Chelsea, lo riferisce calciomercato.it. Il club di Aurelio De Laurentiis ha bloccato Keylor Navas ma l’idea principale è sempre quella di puntare su un giocatore ‘spendibile’ anche per il futuro. Navas ha 35 anni invece Kepa di anni ne ha 27 anni, quindi una prospettiva diversa in termini di investimento. Aurelio De Laurentiis con l’acquisto di Raspadori, convocato per Napoli-Monza, ha fatto capire di essere disposto anche ad investire sui cartellini quando c’è l’esigenza.

Kepa però ha un ingaggio molto alto ecco perché il Napoli ha fatto un ultimo tentativo per prendere il portiere del Chelsea, chiedendolo però in prestito con diritto di riscatto. Il club inglese vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto, mentre per il Napoli non è una priorità. La società di De Laurentiis, inoltre, è disposta a pagare al massimo 5,5 milioni di euro lordi per l’ingaggio del giocatore spagnolo. I rapporti tra le due società sono eccellenti, ma al momento la strada sembra complicata. Anche perché Navas, non convocato dal Psg, sembra oramai sempre più vicino al Napoli.