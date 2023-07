Calcio in Shock: Entrano in campo e sparano all’allenatore durante Partita. La tragedia trasmessa in diretta onli-ne. VIDEO

Durante una partita di calcio amatoriale trasmessa in diretta, un allenatore è stato tragicamente ucciso da quattro killer in quello che appare come assassinio in stile mafioso.

Il mondo del calcio, è scosso da una tragedia sconvolgente. Durante una partita di calcio amatoriale trasmessa in diretta via internet da Obregon, una città messicana, quattro individui armati hanno irrotto nel campo e hanno sparato all’allenatore di una delle squadre. Questo evento agghiacciante, che ha tutte le caratteristiche di un’assassinio mafioso, è stato catturato nelle telecamere e prontamente divulgato sui social media.

Allenatore Assassinato in Diretta Durante Partita

Nel video virale, i calciatori si fermano all’improvviso mentre si sentono gli spari. I telecronisti interrompono la trasmissione, confermando che un omicidio sta avvenendo vicino alla loro posizione.

“Questa partita è finita, signori. Sfortunatamente, è appena avvenuto un omicidio qui a bordo campo”, ha detto uno dei telecronisti prima di interrompere la trasmissione. Sorprendentemente, i calciatori non sembravano allarmati, lasciando lentamente il campo nonostante l’esecuzione a freddo dell’allenatore.

La vittima dell’attentato è l’allenatore 44enne Jorge Alberto N., noto come “El Pelirrojo“, una figura sportiva ben conosciuta nella regione di Sonora. Nonostante l’intervento immediato degli agenti di polizia e dei soccorritori, “El Pelirrojo” è deceduto sul posto. Un ragazzo di 19 anni nelle vicinanze è stato ferito durante l’agguato, ma non è ancora chiaro se fosse un obiettivo o una vittima casuale della sparatoria.

Il Procuratore Generale dello Stato di Sonora, Gustavo Rómulo Salas, ha dichiarato alla stampa che le autorità hanno già informazioni sul movente, sui possibili mandanti e sugli esecutori di quello che sembra essere un omicidio di stampo mafioso.

Questo evento tragico ha raggelato il mondo del calcio e sollevato domande urgenti sulla sicurezza negli eventi sportivi. Con l’indagine in corso, si spera che venga presto fatta giustizia per “El Pelirrojo” e che tali incidenti non si ripetano mai più nel futuro.