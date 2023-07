Dazn, Sky, Mediaset, Amazon: Ecco quanto Costano gli Abbonamenti

Una guida dettagliata che esplora il costo degli abbonamenti a Dazn, Sky, Mediaset, Amazon e altro per i tifosi di calcio.

È quasi arrivato il momento di tornare al brivido e alla passione del calcio. Con la Serie A che riparte il 19 agosto e la fase a gironi della Champions League il 19 settembre, è tempo per i tifosi di pensare a come e dove guardare le partite. Ma quanto costano gli abbonamenti ai canali che trasmettono le partite? Ecco una guida dettagliata che vi aiuterà a fare la scelta giusta.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO DAZN

Dazn è la piattaforma che trasmetterà tutte le partite della Serie A per la stagione 2023/24, con 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Offre due tipi di abbonamenti: Standard e Plus. L’abbonamento Dazn Standard costa 299 euro per l’abbonamento annuale o 40,99 euro al mese, mentre il Plus costa 449 euro per l’abbonamento annuale o 55,99 euro al mese. Entrambi gli abbonamenti includono non solo il calcio, ma anche la Serie A di basket, l’Europa League e molto altro ancora.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO SKY

Sky, al contrario, offrirà tre partite di Serie A in coesclusiva, ma trasmetterà anche la Champions League e le altre Coppe europee. Al momento, l’offerta di Sky Tv+Calcio+Sport costa 35,90 euro al mese per 18 mesi, poi 44,70 euro al mese.

Per coloro che preferiscono lo streaming, l’offerta sportiva di Sky può essere vista anche su Now, con un costo di 9,99 euro al mese per un anno.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO MEDIASET

Se sei un appassionato di Champions League, Mediaset Infinity+ offre 121 partite a un costo di 7,99 euro al mese, mentre Amazon Prime Video trasmetterà 16 partite di Champions League in esclusiva al costo di 49,99 euro con un pagamento annuale o 4,99 euro al mese.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO AMAZON

Amazon Prime Video trasmetterà anche quest’anno 16 partite di Champions League in esclusiva: la migliore gara del mercoledì, che non sarà visibile su altri canali. Per vedere la Champions su Amazon è necessario l’abbonamento a Prime Video che costa 49,99 euro con un pagamento annuale. Oppure 4,99 al mese.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO TIM VISION

Infine, Tim Vision offre un pacchetto che include l’abbonamento a Dazn e a Mediaset Infinity, che ti permette di vedere Serie A, Europa League e Champions League a 19,99 euro al mese fino a dicembre, poi 29,99 euro al mese.

Scegliere l’offerta più conveniente per il calcio in TV dipende dalle tue preferenze personali. Ricorda, però, che per vedere tutte le partite della Champions League, dovrai aggiungere l’abbonamento a Prime Video per un costo annuale di 49,99 euro.