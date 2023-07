Simeone risponde a Le Monde: ‘Non fermerete il boom turistico di Napoli’

Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli, difende la città dalle critiche del quotidiano francese Le Monde riguardo al crescente turismo, enfatizzando il dovere dell’amministrazione di migliorare i servizi.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli, ha risposto alle critiche riguardanti l’aumento del turismo nella città partenopea, espresso da Le Monde, noto quotidiano francese.

“L’articolo su Napoli, pubblicato su Le Monde, sembra avere una matrice politica” ha affermato Simeone. “Le critiche rivolte a Napoli, città che accoglie 12 milioni di turisti all’anno, e a Barcellona, con 7 milioni di visitatori, sembrano mirare a sminuire il loro fascino in confronto ai 19 milioni di turisti che Parigi ospita annualmente.”

Simeone ha poi evidenziato il dovere di questa amministrazione e del consiglio comunale di migliorare i servizi di mobilità e viabilità e garantire una vivibilità accettabile in tutta la città, non solo nel centro.

“Napoli ha sempre avuto una naturale propensione al turismo” ha sottolineato il consigliere, “questo grazie alla bellezza del posto, allo spirito di accoglienza e al carattere dei napoletani. Ma capisco che questo è un valore aggiunto non comune a tutti.”

Simeone ha infine ribadito l’attrattività unica della città: “A differenza di Parigi, oltre che con l’aereo ed il treno, Napoli la si può raggiungere anche via mare… e almeno questo non potranno portarcelo via.”

Il messaggio di Simeone è chiaro: Napoli continuerà a prosperare come destinazione turistica nonostante le critiche, e l’amministrazione comunale avrà il compito di migliorare i servizi per rispondere alla crescente affluenza di visitatori.