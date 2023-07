Kim si presenta al Bayern ma non dimentica Napoli: “porterò sempre nel cuore i napoletani”

Kim Min-Jae, ora giocatore del Bayern Monaco, ricorda con affetto la sua esperienza a Napoli e la vittoria dello scudetto.

Kim Min-Jae ricorda Napoli nel suo debutto al Bayern Monaco: “Porterò i tifosi nel cuore”

Ricordando l’emozionante annata scudetto con il Napoli, Kim ha dichiarato: “Per me è stata fantastica, abbiamo riportato il tricolore a Napoli dopo 33 anni e il merito è stato di tutti. I tifosi sono stati straordinari e li porterò sempre nel cuore“. L’esperienza italiana è stata sicuramente una tappa fondamentale nella carriera del difensore sudcoreano.

Le aspettative per il Bayern Monaco

Chiuso il capitolo Napoli, Kim ora si concentra sulla sua nuova sfida con il Bayern Monaco. “Non vedo l’ora di cominciare e di affrontare questa nuova sfida. Voglio essere subito un leader e in difesa mi adatterò a ogni modulo, che sia a tre o a quattro dietro, e giocherà a destra o a sinistra a seconda delle scelte di Tuchel“.

La volontà del giocatore di adattarsi e di diventare un leader fin da subito dimostra il suo spirito combattivo e la sua voglia di mettersi in gioco in questa nuova avventura in Bundesliga.

Con l’inizio del nuovo campionato, gli occhi dei tifosi e degli appassionati di calcio saranno puntati su Kim e sulle sue prestazioni con il Bayern Monaco. Sicuramente, la sua esperienza a Napoli e la recente vittoria dello scudetto saranno un bagaglio prezioso che porterà con sé in questa nuova avventura.