Bucchioni: “Dimissioni Mancini, c’è lo zampino di Gravina e Juve. Retroscena su Bonucci”

Secondo il giornalista Bucchioni, dietro l’addio di Mancini alla Nazionale ci sarebbe lo zampino della Juventus legato a Bonucci.

Le dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico dell’Italia continuano a far discutere. Secondo il giornalista Enzo Bucchioni, dietro la scelta del ct ci sarebbe lo zampino della Juventus e del presidente federale Gabriele Gravina.

In un tweet polemico, Bucchioni scrive: “Mancini ha rassegnato le dimissioni per divergenze con Gravina, che avrebbe voluto Bonucci nello staff azzurro per togliere una grana alla Juventus”.

Il riferimento è al recente caso che ha visto protagonista Leonardo Bonucci, capitano bianconero, e il tecnico Allegri, con cui ci sarebbe stato un duro sfogo nello spogliatoio.

Secondo Bucchioni, Gravina avrebbe proposto a Mancini di inserire Bonucci nello staff tecnico dell’Italia, in modo da far calmare le acque in casa Juve. Una soluzione che il ct avrebbe rifiutato, portando alle irreversibili dimissioni.

“Se è davvero così, Gravina dovrebbe dimettersi. Ma subito” attacca Bucchioni. Parole forti, che testimoniano come il terremoto Mancini abbia creato uno strascico polemico sulla FIGC.

Se queste voci fossero confermate, ci troveremmo di fronte a uno scenario complesso, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla Federazione e sul futuro della Nazionale.

Ora, mentre l’attenzione si concentra sulla scelta del prossimo ct, resta da vedere come la FIGC risponderà alle affermazioni di Bucchioni e se ulteriori dettagli verranno alla luce riguardo alle dinamiche interne che hanno portato alle dimissioni di Mancini.