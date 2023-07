Il vecchio attacco di Bonucci ai napoletani: “Parlate troppo, noi siamo più forti. Siamo in Champions, voi in Europa League”

Leonardo Bonucci, in un vecchio intervento, aveva rinfacciato al Napoli il suo passato in Europa League dopo la vittoria del 2015.

Nel 2015, Leonardo Bonucci, ormai ai margini della Juventus e letteralmente ‘sbattuto’ fuori rosa, aveva rivolto delle parole provocatorie ai giornalisti napoletani e al Napoli dopo una vittoria risalente al 2015, un 3-1 inflitto al Napoli al San Paolo. Queste le sue parole:

“Qualcuno nei giorni scorsi ha parlato troppo e noi stasera gli abbiamo rinfrescato la mente. Il risultato finale parla chiaro, siamo i più forti. In Europa non veniamo aiutati da errori arbitrali? No, l’unica differenza è che noi siamo agli ottavi di Champions e voi state in Europa League”.

Le parole di Bonucci, seppur pronunciate nel 2015, sono state riproposte recentemente, suscitando nuovamente interesse e dibattito tra i tifosi delle due squadre.

Il futuro di Leonardo Bonucci è uno dei temi più discussi all’interno della Juventus. Il giocatore, che ha militato in bianconero per 13 anni (con una breve parentesi al Milan), è stato informato che non rientra più nei piani del club. Una notizia che ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi: alcuni difendono lo storico capitano, mentre altri ricordano il suo comportamento spesso provocatorio in campo.