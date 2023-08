Chiariello: “Allegri allenerà la Nazionale per far posto al compare di Giuntoli, Spalletti?”

Il giornalista Chiariello ipotizza un clamoroso valzer tra panchine: Allegri ct dell’Italia per liberare la Juve a Spalletti?

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Clamorosa suggestione lanciata dal giornalista Umberto Chiariello dopo le dimissioni di Mancini dalla panchina della Nazionale italiana. Secondo Chiariello, potrebbe esserci un incredibile valzer tra panchine che porterebbe Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra e Luciano Spalletti alla Juventus.

“L’arrivo di Buffon al posto di Vialli non c’entra niente con l’addio di Mancini?” si domanda provocatoriamente Chiariello, che poi rilancia: “E se stessero preparando il bis dell’operazione Sacchi imbastita da Berlusconi?”.

In sostanza, secondo il giornalista Allegri potrebbe lasciare la Juve per andare ad allenare la Nazionale, liberando così la panchina bianconera per Luciano Spalletti, “compare” dell’attuale ds juventino Giuntoli.

Uno scenario clamoroso che al momento rimane solo una suggestione, ma che testimonia come il terremoto in Nazionale potrebbe innescare un effetto domino imprevedibile sulla Serie A. I prossimi giorni diranno se questo ipotetico valzer di panchine resterà tale o si concretizzerà in maniera sorprendente.