Veiga sempre più vicino al Napoli. Il segnale dalla partita del Celta- VIDEO

Veiga non è sceso in campo nell’esordio del Celta in Liga. Standing ovation dei tifosi, segnale del suo imminente addio verso il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Un indizio importante sul possibile trasferimento di Gabri Veiga al Napoli arriva dalla Spagna. Il centrocampista del Celta Vigo, ad un passo dagli azzurri, è stato lasciato in panchina da mister Benitez nella partita d’esordio della Liga contro l’Osasuna.

Nonostante la convocazione, Veiga non è sceso in campo, rimanendo seduto per tutti i 90 minuti. Una scelta che sembra preludere alla sua imminente cessione. Prima del match, inoltre, il talento spagnolo ha ricevuto la standing ovation dei tifosi galiziani: un modo per salutare un idolo che sta per partire.

Secondo i media spagnoli, l’affare Napoli-Veiga è ormai definito. Mancano solo dettagli finanziari, (cessione di Zielinski?) poi il Celta incasserà una cifra inferiore rispetto ai 40 milioni della clausola, con l’inserimento di bonus.

Veiga spinge per vestire la maglia azzurra e mettersi subito a disposizione di mister Garcia. La scelta di tenerlo fuori nell’esordio in Liga sembra il preludio all’addio al Celta e alla nuova avventura italiana.

I tifosi del Napoli attendono trepidanti l’annuncio di quello che sarebbe un super colpo a centrocampo. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per sbloccare la trattativa e regalare a Spalletti un rinforzo di assoluto valore.