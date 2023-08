AS annuncia: Gabri Veiga al Napoli, ultima partita col Celta Vigo

Gabri Veiga sarà ceduto al Napoli, secondo la testata As il centrocampista oggi giocherà l’ultima partita con Celta Vigo.

Calciomercato Napoli – Gabri Veiga al centro dell’interesse del Napoli. Aurelio De Laurentiis è pronto a chiudere un altro colpo a centrocampo che è totalmente slegato dall’affare Zielinski. Il polacco ha deciso di restare, ma resta una residua possibilità che poss giocare in Saudi Pro League.

In ogni caso il Napoli vuole chiudere il colpo Gabri Veiga. Arrivano più notizie dalla Spagna. As si sbilancia scrivendo che Celta Vigo-Osasuna sarà l’ultima partita di Gabri Veiga. In Spagna danno l’affare praticamente come concluso. Il Napoli ed il Celta Vigo hanno trovato l’accordo per la cessione del centrocampista classe 2002. As fa sapere che gli accordi solo stati trovati e che oggi Gabri Veiga saluterà la squadra.

Il Napoli non pagherà l’intera clausola rescissoria di Gabri Veiga, che ammonta a 40 milioni di euro, ma l’accordo si può chiudere intorno ai 35 milioni di euro (compresi bonus variabili).

Garcia attende il rinforzo a centrocampo, sicuramente una pedina importante per la mediana partenopea che può andare a ronfare molto la rosa. Con Gabri Veiga il Napoli avrebbe un reparto di centrocampo fortissimo, forse il più forte d’Italia.