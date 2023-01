Giordano: “Bremer e Rabiot giocherebbero in questo Napoli. Su Milik…

“Anche Manuel Locatelli potrebbe avere il suo spazio. Tra i titolari, secondo me, ci starebbe sicuramente Adrien Rabiot: il francese è impressionante e, anche, al Mondiale ha fatto vedere cose pregevoli”.

Infine su Milik, Giordano ammette: “Arkadiusz Milik fu preso dal Napoli per sostituire Gonzalo Higuain, non uno qualsiasi. Il polacco è stato sfortunato, perché si è rotto due ginocchia in poco tempo. Il primo Milik, per me, era di un’eleganza sgargiante. Victor Osimhen, invece, è il miglior centravanti di Serie A in questo momento: non c’è dubbio”.