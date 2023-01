De Maggio: “Colpo eccezionale del Napoli ma nessuno lo sottolinea”

Valter De Maggio ritiene che Bereszynski sia un colpo eccezionale del Napoli ma nessuno lo sta sottolineando

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ritiene che il Napoli ha compiuto un colpo eccezionale con l’acquisto di Bartosz Bereszynski. Durante la trasmissione Radio Goal, ha parlato dei temi caldi in casa Napoli soffermandosi sulla squadra che sfiderà venerdì sera la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta: “Che io sappia Kim giocherà titolare, il calciatore è uscito solo per un affaticamento e per precauzione contro la Sampdoria. Spalletti ha l’imbarazzo della scelta e tutti gli uomini della rosa a disposizione per la super sfida contro i bianconeri”.

Per De Maggio Zanoli avrà l’opportunità di ottenere maggiore minutaggio

De Maggio ha poi annunciato: “Domani presenteremo ufficialmente Bartosz Bereszynski, che parlerà per la prima volta in esclusiva ai nostri microfoni. Voglio ricordare dire una cosa a tal proposito: qualcuno ha sottovalutato l’acquisto di Bereszynski, ma per me il club ha fatto un colpo eccezionale. Nonostante nessuno lo evidenzia”.

“Se in Champions League Di Lorenzo dovesse spendere tante energie, in campionato ci sarebbe l’esperienza del polacco arrivato dalla Sampdoria in cambio di Zanoli. Il Napoli non sta lasciando nulla al caso, questo lascia dormire sonni tranquilli”. Ha terminato De Maggio.