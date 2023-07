Bia: “Napoli prima offerta Baniya rifiutata, ma un rilancio è possibile”

Giovanni Bia, agente di Baniya, rivela l’offerta del Napoli per il difensore classe ’99 del Fatih Karagümrük.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nel corso del programma radiofonico “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma su Radio CRC, è intervenuto Giovanni Bia, rappresentante di Baniya. Ha discusso della posizione attuale di Osimhen e delle prospettive future per il suo assistito, Baniya.

Bia ha espresso dubbi sul fatto che Osimhen stia cercando di mettersi in situazioni difficili. “Osimhen è in un punto della sua carriera in cui non può permettersi errori. Dovrebbe rimanere a Napoli almeno un altro anno prima di pensare a una mossa verso il Barcellona, il Real Madrid o un altro grande club europeo. Ma il Napoli non è poi così distante da queste squadre“, ha affermato.

Riguardo al ruolo degli agenti, Bia ha sottolineato l’importanza di un percorso di crescita per i giovani calciatori. “Non so quali siano le intenzioni dell’agente di Osimhen, ma dobbiamo garantire che i nostri ragazzi abbiano l’opportunità di crescere. È fondamentale costruire un percorso per un ragazzo di 24 anni che ha tutta la carriera davanti a sé”, ha detto.

Napoli, offerta per Baniya, ma il Fatih Karagümrük rifiuta

Parlando di Baniya, Bia ha rivelato che il Napoli ha fatto un’offerta al Fatih Karagümrük, ma il club turco ha rifiutato. “A quelle cifre non si siedono nemmeno al tavolo delle trattative. Tuttavia, non escluderei che il Napoli possa fare un’offerta più alta. Probabilmente stanno prendendo un po’ di tempo per riflettere”, ha detto.

Bia ha poi parlato del ruolo di Baniya nel Napoli, suggerendo che potrebbe essere un’alternativa a Kim. “Non è il sostituto immediato di Kim, ma potrebbe essere un’opzione dietro i due titolari. Se il Napoli dovesse prendere Baniya, potrebbe osservarlo durante il ritiro e poi mandarlo in prestito a un’altra squadra di Serie A per farlo adattare al calcio italiano“, ha concluso.