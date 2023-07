Agresti: “Il Napoli sarà la squadra da battere, Inter e Milan, non sono riuscite a confermarsi”

Stefano Agresti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato del Napoli, soffermandosi sulle potenziali partenze e arrivi.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Radio CRC, Stefano Agresti, noto giornalista della ‘Gazzetta dello Sport‘, ha condiviso le sue riflessioni sul futuro del Napoli.

“La pausa di Spalletti? Queste sono circostanze che si verificano nel percorso professionale di un allenatore. È una decisione personale che dobbiamo rispettare. Spalletti mancherà al calcio e viceversa.

Se il Napoli rimarrà la squadra da battere anche senza Kim? Direi di sì. Non ha trionfato l’anno scorso per caso. Oltre ad essere stata guidata magistralmente da Spalletti, era ben equilibrata in ogni reparto. Rimane una squadra potente e se mantiene questa struttura, continuerà ad essere forte e completa. Considerando le difficoltà che altre squadre stanno incontrando nel rinnovarsi, il Napoli rimane la squadra da battere. Tuttavia, dobbiamo attendere la conclusione del mercato.

Rafforzare l’undici titolare del Napoli non è un compito semplice, ma ci sono margini di miglioramento nelle alternative. Ad esempio, potrebbe essere utile un sostituto per Lobotka o Di Lorenzo.

Il Napoli ha sempre gestito le sue risorse con grande attenzione e prudenza, il che gli conferisce una certa tranquillità dal punto di vista economico, un privilegio che poche squadre italiane possono vantare. Tuttavia, offerte allettanti dall’estero potrebbero alterare gli equilibri. Se dovesse arrivare un’offerta significativa per Osimhen, il Napoli dovrebbe prenderla in considerazione. Questo potrebbe cambiare alcune dinamiche attuali, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per affrontare il futuro con serenità.

Inter e Milan, dopo aver vinto lo scudetto, non sono riuscite a confermarsi a causa della perdita di giocatori chiave. Al momento, il Napoli ha perso solo Kim, che, nonostante le sue ottime prestazioni, credo sia sostituibile.

Un Napoli senza Osimhen non sarebbe lo stesso. È un calciatore eccezionale, uno dei pochi al mondo. Se lo perdi, la squadra non è più la stessa. Tuttavia, la storia ci ha insegnato che da grandi cessioni possono nascere grandi squadre. Si può affrontare la perdita di grandi campioni se si è abili sul mercato. Il Napoli lo ha dimostrato l’anno scorso, lasciando andare Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens e Insigne. Nonostante la partenza di questi campioni, la squadra ha comunque ottenuto ottimi risultati.

Il Mercato e il Futuro del Napoli

La gestione del mercato è un aspetto cruciale per il futuro del Napoli. L’abilità nel fare scelte oculate può fare la differenza tra una squadra che si conferma al top e una che invece perde terreno. Il Napoli ha dimostrato in passato di saper gestire queste situazioni, e la prossima stagione sarà un altro test importante.

Il Ruolo di Osimhen

Osimhen è un giocatore di livello mondiale, e la sua eventuale partenza rappresenterebbe un duro colpo per il Napoli. Tuttavia, come ha dimostrato la storia, anche da grandi cessioni possono nascere grandi squadre. L’abilità nel mercato sarà fondamentale per affrontare un’eventuale partenza del campione nigeriano.

Il futuro del Napoli sembra essere in buone mani. Nonostante le possibili partenze, la squadra ha dimostrato di avere le risorse e l’abilità per rimanere competitiva. Non resta che attendere la fine del mercato per avere un quadro più completo della situazione.