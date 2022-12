Da Genova: “Scambio Bereszyński-Zanoli? L’affare non è chiuso, c’è un terzo incomodo”

Un giornalista di Genova rivela che lo scambio Bereszyński-Zanoli non è chiuso perché c’è un terzo incomodo

Napoli e Sampdoria sono a colloquio continuo per chiudere lo scambio tra Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszyński. Per Valerio Arrichiello, giornalista de Il Secolo XIX, la fumata bianca non è ancora arrivata, così come dichiara ai microfoni di Radio Marte: “La vicenda non è chiusa, ma l’affare è ben avviato. Ricordiamo che potrebbe avvenire un cambio di proprietà e potrebbero modificarsi, a breve, le strategie dei blucerchiati. La Samp, ad ogni modo, deve cercare di cambiare un po’ la rosa ed invertire qualche tendenza, ma non può spendere e, quindi, l’idea di uno scambio sarebbe un’opportunità ideale”.

Lo scambio Bereszyński-Zanoli non è ancora concluso e c’è un terzo incomodo

Arrichiello prosegue: “Bereszyński è forte e farebbe comodo a mister Dejan Stankovic, ma guadagna tanto e la società vorrebbe risparmiare. Zanoli potrebbe sostituirlo bene. Stankovic dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2 e dare via il polacco, dal punto di vista dell’ingaggio, permetterebbe alla Samp di prendere Aleksandar Dragovic, che il tecnico serbo aveva già avuto alla Stella Rossa, con la formula del prestito”.

“Nikita Contini andrà al Napoli e farà il terzo alle spalle di Salvatore Sirigu? Da fonti vicine alla Samp mi dicono che Contini non è inserito nel discorso terzini. Se ci fossero esigenze particolare del Napoli o del ragazzo, la Samp non si metterebbe di traverso, ma la situazione, per adesso, è questa e non vede coinvolto il portiere. Al momento, Contini è il vice di Audero. In Coppa Italia, quando ha giocato, è stato l’eroe della serata, parando dei rigori e segnandone uno: non dimentichiamolo”.