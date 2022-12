SKY: “Napoli, quasi fatta una doppia operazione. Le ultime su Demme e Sirigu”

SKY rivela che il Napoli ha quasi fatto una doppia operazione ed annuncia le ultime novità su Demme e Sirigu

“Scambio Bartosz Bereszyński-Alessandro Zanoli in dirittura d’arrivo”. Lo afferma Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte. “Possiamo considerarlo quasi fatto – ha detto il giornalista – come è in dirittura d’arrivo il rientro di Nikita Contini, che verrebbe a fare il terzo. Salvatore Sirigu, insomma, resterebbe dov’è, come secondo alle spalle di Alex Meret. La Sampdoria sembra interessata perché, così facendo, abbasserebbe il suo monte ingaggi e metterebbe in rosa uno Zanoli che vuole giocare con continuità, mentre il polacco punta a fare un salto di qualità. Il Napoli ha colto un’opportunità di mercato su un giocatore che ha un buon tasso di esperienza e che può dare, almeno sulla carta, più garanzie di un giovane di belle speranze. Bereszyński è anche più duttile di Zanoli e potrebbe giocare pure a sinistra, nel caso? Sì”.

Luca Marchetti si è soffermato sulle posizioni di Sirigu e Demme

Marchetti ha poi aggiunto: “La Salernitana dovrà rinunciare sia a Sirigu sia a Diego Demme? C’è sempre un tema economico, purtroppo. Demme guadagna una cifra che la Salernitana, oggi, non è in grado di corrispondere. L’operazione si può fare in due casi: se la Salernitana accetta di accollarsi tutto lo stipendio o se il Napoli si accontenta che ne venga pagata solo una parte. Non è detto che le cose non finiscano proprio così, perché le posizioni, nel mercato, tante volte cambiano, si ammorbidiscono. Lo stesso calciatore può spingere e portare o il Napoli o la Salernitana a fare un passo verso l’altra squadra”.

“Quanto a Sirigu, se vengono confermate le operazioni con la Sampdoria e vengono confermati i piccoli stop fisici di Sirigu, la stessa Salernitana potrebbe decidere di puntare su qualcuno maggiormente in grado di giocare per quaranta giorni. E senza l’obbligo di riscatto che, ad esempio, servirebbe per Cragno“.