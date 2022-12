Cassano ribadisce: “Maradona nella storia ma Messi è inavvicinabile, unico”

Antonio Cassano ribadisce che è Maradona nella storia ma Messi è inavvicinabile ed unico

Il paragone tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi è l’argomento che sta animando tutte le trasmissioni sportive. Nel corso della Bobo TV – Speciale Qatar, in onda su Rai 1, Antonio Cassano rilancia il suo pensiero su chi è il migliore tra i due: “Voglio dire grazie per questi diciotto anni che Messi ha fatto passare a me e al mondo intero. Maradona è stato unico e rimarrà nella storia. Ma Messi è come il sole, nessuno gli si può avvicinare visto che è unico, inavvicinabile, stratosferico. Chi prova ad avvicinarsi si scotta. Quello che sta facendo è l’ennesima riprova di quello che sta combinando da diciotto anni. Sin dagli esordi al Barcellona ha dimostrato che è il calciatore più forte della storia. Punto”.