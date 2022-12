De Maggio: “Maradona o Messi. Diego ne avrebbe fatto espellere sette”

Diego Armando Maradona o Lionel Messi è il confronto di queste ore. C’è chi si sbilancia a favore della Pulce chi invece punta sul Pibe de Oro.

Il confronto tra Maradona e Messi è in atto, soprattutto ora che l’Argentina ha conquistato la finale dei Mondiali ed il giocatore del PSG ha l’opportunità di vincere il titolo iridato come accade anche a D10S nel 1986.

In tanti ritengono che anche con la vittoria del Mondiale, Messi non eguaglierebbe Maradona, perché il giocatore ex Napoli scomparso prematuramente a 60 anni, era comunque superiore sotto molti punti di vista, non solo tecnicamente. Sul confronto è intervenuto pure Valter De Maggio che si microfoni di Radio Goal ha detto: “Non scherziamo Maradona è il più forte che ci sia. Inoltre non dobbiamo dimenticare che giocava in un’altra epoca, in cui gli attaccanti venivano molto meno tutelati. Con le regole di di quel periodo Messi non ci arrivava a 35 anni“.

Poi De Maggio ha aggiunto: “Se Maradona avesse giocato in questa epoca storica, con i regolamenti attuali ne faceva espellere sei o sette ogni volta“.