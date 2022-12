“Contini-Napoli: il portiere spinge per il ritorno”: il retroscena

Radio Marte annuncia un retroscena: Nikita Contini spinge per il ritorno con il Napoli per motivi familiari

Nikita Contini è uno dei protagonisti del robusto affare di mercato che riguarda Napoli e Sampdoria. Bartosz Bereszyński potrebbe non essere il solo giocatore della Sampdoria ad approdare a Napoli a gennaio, infatti anche il giovane portiere è sulla strada per il Vesuvio, mentre Alessandro Zanoli andrebbe ad aumentare il minutaggio a Genova. Contini sta spingendo per il ritorno ed arrivano anche conferme.

Nikita Contini sta spingendo per il ritorno a Napoli

Secondo quanto riferito dalla redazione di Radio Marte nel corso della puntata odierna della trasmissione Marte Sport Live, infatti, Contini “vuole tornare a Napoli per motivi familiari: per questo, spinge per vestire di nuovo la maglia azzurra”. Bisogna vedere se sia Salvatore Sirigu a fargli posto: “L’ex Torino, probabilmente, aspetterà prima di prendere una decisione: il mercato è ancora lungo ed un giocatore con il suo curriculum non avrebbe problemi a trovare un’altra squadra in Serie A. Piace a Salernitana, Torino e non solo”.

Dal punto di vista “strategico”, Contini rappresenterebbe per il Napoli “un’operazione intelligente, trattandosi di un prodotto del vivaio azzurro. Contini, inoltre, ha carattere, non sente la pressione e può fare al caso di Luciano Spalletti” osservano i colleghi di Radio Marte.