Sampdoria, Bereszynski: «Il Napoli quest’anno fa paura. La difesa è il punto debole»

Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria, ha presentato il Napoli di Spalletti ai canali ufficiali del Legia Varsavia.

BERESZYNSKI SU NAPOLI – LEGIA VARSAVIA

Dopo il perentorio 8 su 8 alla voce vittorie in campionato, il Napoli cerca il riscatto europeo. Allo Stadio ‘Maradona’ arriva il Legia Varsavia per la sfida che vale il secondo turno della fase a gironi di Europa League. Spallletti potrebbe attuare qualche rotazione all’interno dell’undici titolare con probabili turno di riposo (almeno dal primo minuto) per bomber Osimhen e una chance concessa a un Dries “Ciro” Mertens che pare proprio ritrovato dopo il lungo infortunio. Occasione da non fallire per la squadra guidata dal tecnico toscano.

Per presentare la partita con il Napoli di Europa League, il Legia Varsavia ha dato parola a Bartosz Bereszynski, terzino destro della Sampdoria. Ecco Le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club.

«Il Napoli quest’anno è estremamente efficace, ottenendo otto vittorie su otto in campionato. Loro sono tremendi, noi abbiamo perso 4-0 anche se il risultato non rispecchia quando si vide in campo. Da quando io sono in Italia il Napoli ha sempre prediletto un calcio basato sul possesso palla, dispone di tanti leader e crea tante situazioni pericolose. Sulle fasce in difesa però non sono molto forti, se si crea sulle corsie il Napoli può essere sorpreso».

Le parole di Bereszynski, sul Napoli ai canali ufficiali del Legia Varsavia non sono del tutto esatte, se gli azzurri hanno gli uomini contati sulle fasce, lo stesso non si può sire per il reparto difensivo. il Napoli infatti è la miglio difesa della serie a con 19 gol fatti e solo 3 subiti.

Napoli-Legia Varsavia: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli. All. Michniewicz.

Napoli-Legia Varsavia in Diretta TV e Live Streaming

Napoli-Legia Varsavia si giocherà giovedì 21 ottobre 2021, alle 21:00, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), onchè in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso Sky Go e sul sito di TV8 nella sezione streaming.