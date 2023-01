Bereszynski, messaggio da brividi per Napoli

Bartosz Bereszynski ai microfoni di sportmediaset ha manifestato tutta la sua felicità per essere arrivato al Napoli di Spalletti e Kvaratskhelia.

Il Napoli ha fatto un nuovo importante acquisto per la stagione in corso: Bartosz Bereszynski, laterale polacco classe 1992. Bereszynski, che arriva dal Sampdoria, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sportmediaset in cui ha parlato del suo arrivo alla squadra e dei suoi obiettivi per la stagione.

“Sono davvero emozionato di essere qui a Napoli – ha dichiarato Bereszynski – Ho lavorato tanto per arrivare fin qui e questo è un sogno che si realizza per me. Ho trovato un grande gruppo di compagni di squadra e un allenatore eccezionale in Luciano Spalletti. Sono entusiasta di poter contribuire alla squadra e far parte della storia del Napoli“.

Bereszynski ha anche espresso la sua ammirazione per il calciatore Kvaratskhelia, con cui ha già giocato insieme in passato. “Kvaratskhelia è un calciatore davvero impressionante – ha detto – Sono felice di ritrovarmi al suo fianco in questa avventura con il Napoli”.

Il laterale polacco potrebbe fare il suo esordio con la maglia azzurra nella gara di domani contro la Cremonese valida per gli ottavi di Coppa Italia. Bereszynski ha infine dichiarato che il suo obiettivo è quello di vincere tutto quest’anno con il Napoli. “Vogliamo vincere tutto – ha detto – Siamo una squadra forte e unita e ci metteremo tutto il nostro impegno per raggiungere i nostri obiettivi”.

Il Napoli ha grandi aspettative per questa stagione e l’arrivo di Bereszynski potrebbe essere l’ultimo tassello per formare una squadra ancora più competitiva. Sarà interessante vedere come il laterale polacco si integrerà nella squadra e come contribuirà alla loro corsa verso il trionfo.

Il messaggio di Bereszynski

Bereszynski ha espresso il suo impegno e determinazione a contribuire al successo del Napoli e la sua fiducia nella squadra e in Spalletti. Con la sfida alle pretendenti per lo scudetto, il messaggio di Bereszynski al Napoli è chiaro: la squadra è pronta a lottare fino alla fine per raggiungere il loro obiettivo e portare a casa il tricolore.