Sky – Ambrosino lascia il Como: pronto nu nuovo prestito

Giuseppe Ambrosino lascia il Como in Serie B e farà ritorno al Napoli, pronto un altro prestito per il giovane attaccante.

L’attaccante di Procida era stata inviato in prestito dal Napoli al Como, squadra che aveva grandi ambizioni ad inizio stagione. Ma il piano degli azzurri è naufragato. Fino ad ora Ambrosino ha totalizzato 4 presenze e 73 minuti di gioco, con 1 solo gol.

Un impiego quasi nullo quello dell’attaccante di proprietà del Napoli, tanto che la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di riportare il giocatore alla base.

Il ritorno di Ambrosino al Napoli può avere due sbocchi. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky il Napoli potrebbe decidere di mandare di nuovo Ambrosino in Primavera per dare una mano ai suoi compagni, che nel weekend hanno battuto di nuovo la Juve, a tirarsi fuori dalle zone basse di classifica. Ma Ambrosino ha molte richieste anche dalla Serie B con il Cittadella che ha chiesto informazioni sul giocatore.

Il Napoli vorrebbe che Ambrosino giocasse con continuità. Lo stesso discorso che è stato fatto per Zanoli, ceduto in prestito alla Sampdoria. La società partenopea vuole far accumulare esperienza ai suoi calciatori per poi riportarli in prima squadra, qualora la loro crescita dovesse essere confermata.