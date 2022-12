Ambrosino gol col Como: il video

Giuseppe Ambrosino ha segnato il suo primo gol in Serie B. L’attaccante del Comò ha segnato la rete del 2-0 con la Ternana.

Prima gioia con il Como per Ambrosino che segna un gol durante il match con la Ternana. L’attaccante di proprietà del Napoli ha siglato la rete in mischia, piazzando la zampata vincente. Fino ad ora Ambrosino non era mai stato preso in considerazione, tanto che si parlava anche della possibilità per il Napoli di riportarlo in azzurro per girarlo poi in prestito ad un’altra formazione.

Oggi invece Ambrosino ha avuto più minuti a disposizione ed è riuscito a segnare anche un gol. Sicuramente una gioia incredibile per Ambrosino dopo la rete in Ternana-Como terminata 0-3. Alla festa ha partecipato anche la fidanzata del giocatore che ha postato il videl del primo gol in Serie B di Ambrosino sui social. Fino ad ora Ambrosino ha fatto registrare solo due presenze in Serie B, ma il Napoli crede moltissimo nel giovane attaccante ceduto solo in prestito.

Il giocatore è protagonista anche con le selezioni giovanili dell’Italia in cui gioca spesso e riesce a trovare anche la via del gol. Ora Ambrosino spera di trovare più spazio anche nel Como in Serie B.