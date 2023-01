Bereszynski: “Napoli vogliamo tutto. Kvaratskhelia impressionante”

Bartos Bereszynski parla della sua nuova avventura a Napoli, con gli azzurri ancora in gioco per Scudetto, Coppa Italia e Champions League.

L’esterno di difesa polacco si è trasferito solo da poco in maglia azzurra, ma le sue sensazioni sono già positivo. Bereszynski si è già presentato ai tifosi, ma ora sembra anche pronto a giocare da titolare, durante la sfida Napoli-Cremonese, in cui Spalletti farà molti cambi. La squadra del nuovo allenatore Ballardini non sembra un avversario ostico, anche perché deve pensare principalmente alla salvezza ed ha anche nove assenze tra i convocati.

Ma ogni partita va affrontata con la giusta convinzione, altrimenti si rischiano brutte figure. Ma il calo di concentrazione non sembra possibile per un Napoli che vuole “vincere tutto” come dice Bereszynski ai microfoni di Sportmediaset. Il polacco dice che ha trovato un “grande gruppo” e poi aggiunge: “Ho lavorato tanto per arrivare a questo sogno“. Bereszynski sarà una alternativa a Di Lorenzo durante questa seconda fase della stagione.

Un elemento importante per far rifiatare anche il capitano azzurro, senza perdere in termini di esperienza. Il polacco è in buone condizioni fisiche e potrebbe giocare titolare Napoli-Cremonese, sfida di Coppa Italia in programma il 17 gennaio 2023 allo stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio alle ore 21.00.

La partita Napoli-Cremonese di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 sulle reti Mediaset.