Clamoroso Salernitana, per la panchina spunta il nome di Benitez

La Salernitana ha contattato Rafa Benitez, l’ex allenatore del Napoli, potrebbe essere il sostituto di Davide Nicola.

La Salernitana sta attualmente cercando un nuovo allenatore dopo l’esonero di Davide Nicola e sembra che abbiano puntato alto per la panchina. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la squadra avrebbe contattato l’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez, per capire se sarebbe stato interessato ad una nuova esperienza in Italia.

Benitez, un allenatore di grande esperienza e successo, ha vinto numerosi trofei in Europa, tra cui la Champions League con il Liverpool nel 2005 e la Europa League con il Chelsea nel 2013. La sua carriera in Italia include una breve esperienza all’Inter nel 2010 e un periodo più lungo al Napoli dal 2013 al 2015, durante il quale ha vinto il Coppa Italia e il Supercoppa Italiana.

La situazione però sembra complicata poiché Benitez è stato recentemente avvicinato anche dai dirigenti del West Ham, che stanno valutando il futuro dell’allenatore David Moyes in base alle prestazioni della squadra. Inoltre, alcuni commentatori sottolineano che potrebbe essere difficile convincere Benitez a prendere in carico una squadra che attualmente si trova in fondo alla classifica di Serie B, e che potrebbe avere difficoltà ad ambire alla promozione in Serie A.

La Salernitana si trova in una situazione difficile, con una squadra che non è riuscita a performare come ci si aspettava fino ad ora e con una situazione incerta in panchina. La scelta dell’allenatore giusto sarà cruciale per la squadra e per i tifosi granata, che sperano di vedere una ripresa delle performance della squadra e una lotta per la promozione. Ciò che è certo è che il patron Iervolino e la dirigenza devono prendere una decisione importante per la futura della Salernitana, sia che si tratti di Rafa Benitez o di un altro allenatore.