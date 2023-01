RAISPORT: Napoli, colpo De Laurentiis: Spalletti rinnova per un altro anno

Napoli, colpo da maestro da De Laurentiis: Spalletti rinnova per un altro anno, la squadra pronta a lottare per lo scudetto e la Champions.

Il Napoli ha deciso di esercitare la clausola per trattenere l’allenatore Luciano Spalletti per almeno un altro anno, come rivelato dall’esperto di mercato di RAISport, Ciro Venerato. In un’intervista con La Domenica Sportiva, Venerato ha dichiarato che ci sarà una “stretta di mano reale e pratica” tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Spalletti per prolungare il contratto dell’allenatore.

Ci sarà una stretta di mano reale e pratica tra De Laurentiis e Spalletti, possiamo anticiparlo: il Napoli eserciterà la clausola unilaterale per prolungare almeno di un altro anno il contratto con il tecnico.

Inoltre, Venerato ha anticipato che in futuro potrebbe esserci un ulteriore prolungamento del contratto tra De Laurentiis e Spalletti, poiché i due protagonisti si incontreranno di nuovo in autunno del 2023 per discutere ulteriori opportunità. Lo stipendio di Spalletti rimarrà sempre di 2.5 milioni di euro, ma verranno aggiunti bonus per la vittoria dello scudetto e per la partecipazione alla Champions League.

“Nell’inverno del 2023 è molto probabile che De Laurentiis riveda Spalletti per prolungare ulteriormente il rapporto”.

Lo stipendio – prosegue Venerato – sarà sempre di 2.5mln, ma la differenza la faranno i bonus. Già quest’anno i napoletani si augurano che ai soliti bonus si aggiungeranno i premi scudetto e quelli per la Champions. Quindi, si va avanti di sicuro per un altro anno e poi in autunno i due protagonisti si rivedranno. Nel 2005 De Laurentis già chiedeva a Spalletti di venire al Napoli, perché il dg Pierpaolo Marino l’aveva avuto poco prima a Udine e ne decantava le lodi”.

Questa notizia è una buona notizia per i tifosi del Napoli, che hanno mostrato il loro sostegno all’allenatore e alla squadra nell’ultima stagione. Con Spalletti alla guida, il Napoli ha un’ottima opportunità di lottare per il tricolore e per la Champions League. La decisione di prolungare il contratto di Spalletti è un segno della fiducia della dirigenza nei suoi confronti e una dimostrazione della volontà di costruire una squadra vincente per il futuro.