De Maggio: “Spalletti-Napoli? Ho una notizia importante sul contratto”

Valter De Maggio annuncia una novità importante sul futuro di Luciano Spalletti a Napoli nel corso di Pressing

Il Napoli ottiene consenti sui giornali ed anche nelle varie trasmissioni tv. Nella puntata di ieri sera di Pressing, trasmissione in onda su Italia 1, tutti gli ospiti hanno applaudito il lavoro di Luciano Spalletti con il Napoli sempre più primo in classifica. In collegamento da Napoli, Valter De Maggio ha fatto un annuncio sul tecnico toscano: “Ho una notizia su Spalletti. Ha una clausola nel contratto esercitabile per il rinnovo di un altro anno. Vi preannuncio che De Laurentiis la eserciterà e si andrà avanti insieme. Anche su Osimhen si faranno dei ragionamenti. Il nigeriano sta benissimo al Napoli e non è detto che vada via”.

Per De Maggio non è detto che Osimhen vada via dal Napoli

Nel corso della trasmissione è poi intervenuto Ivan Zazzaroni che ha parlato del futuro dell’attaccante nigeriano: “Su Osimhen ho la sensazione che sia l’ultimo anno a Napoli in funzione del progetto societario. Se gli arrivano 100-120 milioni De Laurentiis lo vende”.

Il direttore del Corriere dello Sport ha concluso: “Ho trovato divertentissimo il gesto di Spalletti a fine partita. Lui è così, è teatrale. Tra l’altro, mi è arrivato un messaggio da Petrazzuolo che ha scritto che Spalletti gli disse sull’episodio con Rui Vitoria che era troppo facile salutare alla fine solo dopo una vittoria”.