Repubblica: “Dybala-Abraham come la coppia gol del Napoli”

Abraham e Dybala come come Kvaratskhelia e Osimhen, lo scrive Repubblica paragonando le coppie gol di Roma e Napoli.

È bastato davvero poco al quotidiano per mettere in campo un paragone che sembra quantomeno esagerato. I due gol messi a segno da Dybala contro la Fiorentina hanno fatto subito rientrare in auge il giocatore argentino, tanto esaltato durante l’estate, quanto quasi dimenticato in questo girone di andata. Dybala resta un signor giocatore, ma da lui ci si attendeva un impatto più devastante nella Roma, anche se sta contribuendo alla marcia di avvicinamento alle posizioni Champions League.

Kvaratskhelia-Osimhen come Dybala-Abraham

“I giocatori di qualità sanno sempre trovarsi”. Mourinho lo ha detto quasi con leggerezza, alla fine della partita. Ma difficilmente a un amante dei numeri come il guru portoghese può essere sfuggito come Tammy e Paulo rappresentino, oggi, la miglior coppia del campionato italiano. Sì, la migliore. Perché grazie ai due gol dell’argentino su invenzione dell’inglese, i due hanno raggiunto i migliori d’Italia. Ossia Osimhen e Kvaratskhelia, capaci di mandarsi reciprocamente in gol 5 volte, e l’altra coppia-gol del campionato, Immobile-Milinkovic. Loro, i laziali, sono protocollati secondo un canovaccio fisso: il serbo imbuca, l’azzurro realizza, mai il contrario. Molto sbilanciato anche il rendimento degli attaccanti del Napoli: quattro volte Kvara ha fatto segnare Osimhen, una sola il contrario, e proprio nell’ultimo turno contro la Juventus” scrive Repubblica

Eppure i numeri delle reti realizzate in campionato parlano chiaro: Osimhen è il capocannoniere con 12 gol (con 4 partite saltate ndr), Abraham ne ha segnate ‘appena’ 4. Kvaratskhelia ha realizzato 7 gol, gli stessi di Dybala. Insomma il rendimento delle coppie Kvaratskhelia-Osimhen e Dybala-Abraham parla chiaro, la coppia del Napoli è sicuramente superiore a quella della Roma.