Novellino: “Napoli puoi fare il doblete, con un pensiero alla Champions League…”

Walter Novellino esalta il Napoli, secondo l’allenatore gli azzurri possono vincere: “Campionato di Serie A e Coppa Italia“.

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex allenatore del Napoli dice: “Il Napoli è consapevole della propria forza, al di là dei cambio panchina di Cremonese e Salernitana. Spalletti ha due titolari per ruolo, può affrontare la Coppa e la Serie A con grande serenità e sempre con motivazioni molto alte. Se poi giocano ancora come fatto contro la Juventus, il campionato è già bello che finito. Un Napoli che gioca così, difficilmente può perdere la vetta. Con la Cremonese mi aspetto più minuti per le seconde linee, per Raspadori e Simeone su tutti. Il Napoli ha una rosa vasta e qualitativa, punta a vincere anche la Coppa Italia, ne sono sicuro“.

Poi Novellino aggiunge: “Il lavoro di Spalletti sta convincendo tutti, conosco Luciano da tanti anni e ora sta raccogliendo i frutti del suo operato. E’ una persona per bene, che dice quello che pensa. Sta ottenendo grandi risultati da anni ormai, a Napoli può arrivare la ciliegina sulla torta, il completamento della sua carriera. La difficoltà adesso qual è? Le motivazioni, averle sempre fresche e sapere che tutte le avversarie ti aspettano al varco con le partite della vita. Fa bene Luciano a spegnere il fuoco e a tenere la barra dritta. In Europa però in questo momento non vedo nessuno che gioca meglio del Napoli. Potrebbe fare un pensiero anche alla Champions League, ma sto zitto sennò le persone mi prendono per pazzo (ride ndr)… Allegri? Ci sta perdere contro questo Napoli, ad oggi è irresistibile per chiunque. La Juventus ha trovato qualcuno che andava più forte di lei, su tutti gli aspetti. I bianconeri hanno preso dei giocatori a costi di ingaggio elevatissimi, per elementi sui quali non avrei mai investito danaro. Il Napoli, invece, ha dato una lezione su questo aspetto a tutto“.