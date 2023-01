Del Piero: “C’è un campionato in cui la Juve è prima. Allegri non va esonerato”

Alessandro Del Piero difende Massimiliano Allegri: “Non va esonerato, deve restare sulla panchina della Juve“.

L’ex giocatore della Juventus è intervenuto durante la puntata di domenica sera di Sky Calcio Club. Al centro del dibattito anche la partita Napoli-Juve terminata 5-1 che ha visto una supremazia della squadra di Spalletti, non solo in termini di punteggio finale. Il Napoli ha surclassato i bianconeri sotto ogni punto di vista, dettando il gioco dall’inizio fino alla fine. Il gol di Di Maria e la quasi autorete di Rrahmani, con super parata di Meret, sono stati episodi sporadici frutto di errori del Napoli, e non di un a manovra costruita dai bianconeri.

La sconfitta della Juve contro il Napoli, ha fatto scattare l’ennesimo processo contro Allegri. Tanti tifosi juventini vogliono un allontanamento del tecnico toscano. Ma Del Piero dice che “Allegri non va esonerato“. Questo perché il “Napoli sta facendo un campionato molto sopra le parti. Poi c’è un altro campionato, e in quel campionato la Juve è prima“.

Evidentemente Del Piero non conosce molto bene la classifica di Serie A, perché anche escludendo il Napoli allora ci sarebbe il Milan al primo posto con un punto di vantaggio sulla Juventus. Inoltre i bianconeri hanno gli stessi punti dell’Inter.