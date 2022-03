KISS KISS, Berardi, il Napoli detta le condizioni, Olivera vicino. Giuntoli ripensa a De Ketelaere

Berardi, Olivera e De Ketelaere, il Napoli lavora per il prossimo mercato, Giuntoli dovrà anche sostituire i calciatori in scadenza.

Il Napoli lavora sul mercato pensando alla prossima stagione. Il taglio del monte ingaggi imposto da De Laurentiis e l’addio di alcuni big in scadenza di contratto preoccupano i tifosi. Giuntoli lavora su alcuni nomi tra i quali : Berardi, Olivera e De Ketelaere.

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha riportato alcune novità sul calciomercato del Napoli:

“Cristiano Giuntoli è da sempre molto attento sui talenti in via d’esplosione che potrebbero fare al caso della squadra azzurra in chiave presente e futuro. Per l’attacco ha messo nel mirino – da tempo – Domenico Berardi del Sassuolo. La prossima potrebbe essere, dunque, l’estate giusta per il suo passaggio al Napoli, accarezzato, sfiorato già in passato. Ma alle condizioni del Napoli, visto che le cifre chieste dagli emiliani sono ritenute elevatissime dal club di De Laurentiis.

Sul fronte terzino, pare molto vicino Mathias Olivera del Getafe, ma il Napoli non si ferma e pare sia tornato ad interessarsi al centrocampista belga Charles De Ketelaere del Bruges”.

A 20 anni è considerato il futuro del Belgio, il Bruges lo valuta più di 25 milioni di euro. L’allenatore Philippe Clement non rinuncia per nulla al mondo. Quest’anno le ha giocate tutte da titolare, e il più delle volte è rimasto in campo fino alla fine. E il Napoli lì, a guardare. De Ketelaere è un talento che piace e continuerà ad essere monitorato nei prossimi mesi, soprattutto se il suo prezzo dovesse scendere.