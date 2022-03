Chiariello: “Serie A, classifica falsata. Inter nettamente favorita. Vi spiego”

Sfida scudetto in Serie A, secondo Umberto Chiariello la classifica è “falsata a favore dell’Inter, clamoroso rigore negato a Belotti“. Gli errori arbitrali stanno incidendo sempre di più sulla classifica finale della Serie A. Quella di Guida e Massa sembra proprio “malafede” come detto da Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport, perché non vedere quel fallo netto di Ranocchia su Belotti, fa veramente pensare che ci sia qualcosa di strano.

Chiariello: “Inter, scudetto taroccato?“

Anche Umberto Chiariello pensa che i nerazzurri di Inzaghi siano favoriti e lo dice chiaramente durante il video social con Eugenia Esposito: “La classifica di Serie A è falsata a favore dell’Inter, vi spiego il motivo. Il Milan si lamenta per cinque punti tolti clamorosamente tra Spezia e Udinese e ha ragione. Nel primo caso è stato annullato un goal regolare a Messias, nel secondo il goal dei friulani era da annullare“.

Secondo Chiariello in rossoneri però sono stati ampiamente risarciti con il rigore non dato “per fallo di Tomori su Osimhen durante Napoli-Milan. Un fallo nettissimo non segnalato dall’arbitro. Se il Napoli segna quel gol la gara cambia e che nessuno mi venga a parlare del presunto fallo di Koulibaly su Bennacer, non c’era assolutamente nessun fallo e quindi niente calcio di rigore“. Secondo Chiariello l’Inter è stata “avvantaggiata nettamente nella sfida con il Torino. Il rigore di Ranocchia su Belotti era solare. A questo punto se l’Inter vince il titolo in Serie A, possiamo parlare di scudetto taroccato?“.