Di Fusco: “Spalletti sta bruciando un giocatore del Napoli”

Raffaele Di Fusco parla del Napoli a Canale 8 durante il programma ‘Ne parliamo di martedì’ condotto da Silver Mele. L’ex portiere ha detto: “Stiamo dando grandi meriti a Spalletti perché ha recuperato tanti calciatori, uno su tutti Lobotka che ora fa la differenza. Eppure ne sta bruciando uno che è Dries Mertens. Il belga ha giocato davvero poco negli ultimi tempo è come se Spalletti non lo vedesse più. Inoltre quando ha giocato è stato servito anche poco e male e non ha potuto fare la differenza“.

Dries Mertens è uno dei giocatori più discussi del momento. C’è chi lo vorrebbe in campo al posto di Zielinski e più vicino ad Osimhen, almeno questa era la prima idea tattica, anche con Gattuso. Poi gli infortuni di del nigeriano e l’entrata in scena di Spalletti ha un po’ cambiato le cose. Mertens resta il re dei bomber del Napoli, il suo estro potrebbe essere determinante per la corsa scudetto, soprattutto ora che Petagna si è infortunato. Avere in panchina un giocatore come Mertens può fare la differenza, ma Spalletti dovrà essere bravo a motivare il giocatore, dato che nell’ultimo periodo ha giocato molto poco. Inoltre su Mertens pesa il contratto in scadenza, che molto probabilmente non sarà rinnovato.