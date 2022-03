Alvino: “Gol Osimhen al Verona, straordinario commento del telecronista inglese” – VIDEO

Victor Osimhen segna al Verona e zittisce i cori razzisti, è il commento di un telecronista inglese riportato da Carlo Alvino. Nella civilissima Verona, infatti, oltre allo striscione in cui si chiedeva di bombardare Napoli, sono entrati in scena anche i cori razzisti. Dallo stadio Bentegodi si sono alzati a più riprese cori contro Osimhen, Anguissa e Koulibaly, il cui unico ‘errore’ è quello di avere la pelle di un colore diverso da chi stava ululando. Il Giudice Sportivo ha usato la mano dura contro la curva del Verona che è stata squalificata, ma siamo sicuri che la lezione non servirà a nulla. Anche perché mezzo secolo di offese a Napoli ed i napoletani, non fanno altro che aumentare anche le offese ai giocatori.

Gli ululati razzisti contro Osimhen hanno colpito anche un telecronista inglese, come riportato da Carlo Alvino che sui social ha scritto: “Straordinario commento del telecronista inglese che con sdegno dice “Victor Osimhen silences the haters” (zittisce gli odiatori)… quando lo sentiremo in Italia un commento del genere?“. Ebbene si, Osimhen ha sconfitto l’ignoranza a modo suo, li ha zittiti con una doppietta che ha regalato tre punti al Napoli, anche se difficilmente quegli odiatori seriali la smetteranno di ululare.