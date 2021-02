Benitez o Mazzarri, De Laurentiis vuole valutare un aspetto prima di decidere

Il futuro di Gennaro Gattuso legato ad un filo, De Laurentiis pensa a Mazzarri come traghettatore e Benitez per il futuro.

Aurelio De Laurentiis pensa a Mazzarri e Benitez per sostituire Gattuso qualora le cose si dovessero mettere davvero male. Il patron azzurro sta cercando in tutti i modi di non esonerare il tecnico calabrese, continuando a restare vicino alla squadra anche alla vigilia di Napoli-Juve. Eppure qualora la situazione dovesse diventare ancora più complicata il club deve avere una soluzione alternativa. Secondo quanto scrive Tuttosport l’unico “gradito e disponibile sembrerebbe Walter Mazzarri, anche se il patron ha il dubbio che il trainer toscano potrebbe non avere tempo di addestrare la squadra con il suo 3-4-2-1, visto il calendario denso di impegni. Di Fara Benitez manca a parlarne, né tantomeno a stagione in corso: De Laurentiis lo vorrebbe dal prossimo anno, ma nel ruolo di direttore tecnico che abbia la supervisione anche sul mercato“.

Ma Aurelio De Laurentiis prima di scegliere tra Benitez, Mazzarri o altri vuole valutare anche un altro aspetto, ovvero il comportamento dei calciatori che “dovranno dimostrare concretamente di essere ancora con l’allenatore. Nontanto il risultato finale, sarà osservato soprattutto l’impegno profuso dagli azzurri, per capire se avranno ancora voglia di lottare nonostante la stanchezza accumulata (nel 2021 il Napoli ha già giocato 13 partite) e le assenze che costringono Gattuso ad avere in panchina solo quattro giocator di movimento” scrive Tuttosport.