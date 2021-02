De Laurentiis fiuta il pericolo, sostegno al Napoli prima del match con la Juve

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, farà visita alla squadra ed a Gennaro Gattuso prima del match con la Juve.

Napoli-Juve con Aurelio De Laurentiis protagonista, fuori dal campo ovviamente. Come scrive il Corriere dello Sport il presidente della SSCN sosterrà squadra a tecnico alla vigilia del match con la Juventus. Una partita estremamente delicata, di importanza capitale per i tifosi, ma ancora più importante per la stagione e per la stagione e per l’obiettivo Champions League. Vincere potrebbe significare ritrovare entusiasmo, avere quella forza mentale che nel calcio, come nello sport e nella vita, può fare sempre la differenza. Quella rabbia agonistica che il Napoli ha dimostrato di aver smarrito anche a causa di sfortuna e infortuni.

E’ il momento di tenere lontano le accuse, le divergenze ed i problemi, di fare quadrato intorno all’obbiettivo comune: vincere e restare in corso per un posto in Champions. Anche per questo De Laurentiis farà visita al Napoli prima della sfida con la Juve, il patron ha capito che serve una sterzata, un’iniezione di fiducia dall’esterno per invertire il trend. Per buttarsi alle spalle anche la sfortuna che si è avvinghiata intorno a Napoli con gli infortuni a catena. Il patron ha ‘fiutato il pericolo’ come ama dire Gattuso, se il Napoli crolla definitivamente sarà addio qualificazione Champions League e questo per le casse azzurre significa una vera e propria catastrofe.