De Laurentiis segnali di distensione, il bel gesto nei confronti di Gattuso

Aurelio De Laurentiis sta dimostrando sostegno a Gennaro Gattuso ed alla squadra, ha ripreso il dialogo con il tecnico.

Gennaro Gattuso ed Aurelio De Laurentiis un rapporto che si è deteriorato col tempo, arrivando ad una rottura quasi insanabile, ma il cui dolore può essere quantomeno lenito. L’obiettivo Champions League è troppo importante per il Napoli, così De Laurentiis ha capito di dover ritornare quantomeno a dialogare col tecnico e lo sta facendo, come si può leggere su Tuttosport: “De Laurentiis sa che la squadra è in piena emergenza, si informa quotidianamente direttamente con Gattuso, anche perché ora ha riattivato i rapporti con l’allenatore: lo ha già fatto mercoledì sera a Bergamo, aspettandolo dopo la conferenza stampa al Gewiss Stadium, oltre a sentirlo quotidianamente con quella telefonata che qualche mese fa era diventata consuetudine. Questo riavvicinamento del presidente potrebbe servire anche a dare maggiore serenità a una squadra che, negli ultimi tempi, in campo sbaglia le cose anche più elementari, perché aggredita da una pressione che si chiama quarto posto in classifica“.

E’ chiaro che i problemi non sono terminati in casa Napoli, nessuno ha bacchetta magica. Ma il dialogo tra De Laurentiis e Gattuso ha comunque un significato importante in questo momento di estrema difficoltà. “Mettere l’allenatore di fronte all’obbligo di evitare la sconfitta con la Juventus significherebbe averlo già esonerato. Oggi alle 18 il presidente sarà al suo solito posto nella tribuna dello stadio a Fuorigrotta, anche per dimostrare in maniera ulteriore il suo riavvicinamento, per dare un sostegno in più al tecnico e ai suoi calciatori“.