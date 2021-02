Napoli contestato in ritiro prima del match con la Juve: “Andate a lavorare”

Parte la contestazione nel ritiro del Napoli prima del match con la Juve, un gruppo di tifosi ha aspettato gli azzurri a Palazzo Caracciolo.

Cresce la tensione intorno al Napoli che affronterà la sfida con la Juve di sabato alle 18.00 in un clima tutt’altro che disteso. Gli uomini di Gattuso sono stati accolti da contestazione e fischi di circa 40 tifosi una volta arrivati al ritiro blindato di Palazzo Caracciolo. “Andate a lavorare” o “imparate a giocare” e “cacciate le palle” le urla dei tifosi assiepati all’esterno ritiro dei partenopei. Un segnale che fa capire quanta tensione c’è intorno al gruppo azzurro.

Napoli-Juve: partita da vincere

Una tensione che aumenta a dismisura proprio perché sabato il Napoli sfida la Juventus di Pirlo, un match che per i tifosi azzurri significa qualcosa in più di tre punti. Gli uomini di Gattuso sono chiamati a realizzare l’impresa, che significherebbe dare morale ad una stagione davvero travagliata sotto ogni punto di vista. Basti pensare che Gattuso con i bianconeri dovrà rinunciare contemporaneamente e Mertens, Manolas, Demme, Koulibaly e Ghoulam e che non può ancora contare al 100% su Osimhen, attaccante preso per fare la differenza ma che tra infortuni e Covid non ha ancora inciso come ci si aspettava.