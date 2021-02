Napoli-Juve: come una finale, in campo serve cuore e cazzimma

Napoli-Juve è il match valido per la 22a giornata di Serie A che si giocherà sabato 18 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona.

Giocare con la Juve per il Napoli non è mai una partita ‘normale’. La rivalità sportiva on il club bianconero è totale. Qualsiasi tifoso azzurro vive il match tra Napoli e Juve come una partita da vincere ad ogni costo. Alla stesura dei calendari che si ha la curiosità di cercare, quella dove non ci sono solo in palio tre punti, ma qualcosa in più. Tra Juve e Napoli la rivalità c’è praticamente da sempre ed è stata alimentata negli anni. Nel recente periodo lo ‘scontro’ c’è stato anche fuori dal campo, con gli azzurri che hanno vinto il ricorso per la gara persa a tavolino proprio con la Juve.

Napoli-Juve: la vittoria sul campo

Ora bisogna vincere anche sul campo, perché solo in tribunale non basta. Ad inizio stagione il Napoli di Gattuso sembrava nettamente superiore alla Juve di Pirlo che balbettava. Ora il rapporto di forze è completamente cambiato. I bianconeri hanno trovato quantomeno l’equilibrio in campo, mentre il Napoli ha smarrito la retta via, ma anche quella sana rabbia e cattiveria agonistica che serve per affrontare qualsiasi partita. E’ proprio questo che sembra mancare al Napoli in questo momento, il carattere, la voglia, di affrontare e superare le avversità. Ci sta provando Gattuso, che pure ha le sue colpe, ma la soluzione del problema tarda ad arrivare.

Qui Napoli

Il Napoli arriva alla sfida con la Juve falcidiata dagli infortuni. Sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona tra le fila azzurre mancheranno: Manolas, Mertens, Hysaj e Demme per infortuno mentre Koulibaly e Ghoulam sono fuori causa Covid 19. Una situazione tutt’altro che semplice per Gattuso che è rischio esonero, con l’ombra di Benitez sempre più ingombrante. Eppure al Napoli serve una vittoria, che rilancerebbe il morale e la stagione, una vittoria fondamentale per dare morale ad una squadra che ne ha estremamente bisogno. Gattuso dovrebbe riproporre il 4-3-3 con la difesa obbligata ed Osimhen che si gioca un posto da titolare con Petagna.

Qui Juve

La Juve di Andrea Pirlo è lanciata verso la rincorsa alle milanesi. Il tecnico dei bianconeri arriva a Napoli senza la possibilità di poter contare su Dybala e Arthur, in dubbio anche Bonucci. Per il resto non ci sono particolari problemi di formazione per il tecnico dei bianconeri che dovrebbe puntare ancora su un 3-5-2 ma con Morata al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco.