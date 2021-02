Rafa Benitez al Napoli come capo dell’area tecnica con ampi poteri sul mercato, la proposta è stata fatta da Aurelio de Laurentiis.

Il futuro di Gennaro Gattuso è sempre appeso ad un filo, la partita con la Juve potrebbe segnare già la fine dell’avventura dell’ex milanista. In ogni caso a fine stagione le strade di Gattuso e del Napoli si separeranno. Ecco perché Aurelio De Laurentiis sta preparando una rivoluzione dell’area tecnica. Rivoluzione che comprende il ritorno a Napoli di Rafa Benitez ma non da allenatore, bensì – scrive Tuttosport – da direttore dell’area tecnica con ampi poteri sul mercato. Un manager a tutti gli effetti, un uomo del presidente operativo sul calciomercato ma anche a supervisionare l’area tecnica, compresa la scelta dell’allenatore.

De Laurentiis per il prossimo allenatore del Napoli sta pensando ad una terna di nomi: Ivan Juric, Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi. Tre profili che stanno ben figurando in questa stagione e non solo. Ma la vera novità per il Napoli sarebbe Rafa Benitez in versione manager. Le qualità dell’allenatore spagnolo nel ricercare e comprendere i talenti sono fuori dubbio. Non va dimenticato che fu lui a portare al Napoli calciatori come Callejon, Albiol e Gonzalo Higuain, che per anni hanno fatto le fortune del Napoli.