Moratti: “Comprare il Napoli? Ho molta simpatia per il club azzurro”

Massimo Moratti storico presidente dell’Inter ha parlato a Radio Goal anche della possibilità di acquistare il Napoli.

Non è più nel mondo del calcio oramai da diverso tempo, ma Massimo Moratti viene univocamente riconosciuto come personaggio di spicco del football nostrano, ai microfoni di Radio Goal lo storico presidente dell’Inter ha chiuso le porte ad un ritorno in nerazzurro: “Attualmente non sono pronto e comunque non voglio disturbare la proprietà cinese che stanno cercando soluzioni valide per far andare avanti il club“. All’Inter servono 200 milioni e trovarli non è “affatto semplice, ma in ogni caso non rientrerei in nerazzurri, facciamo lavorare la società“.

Moratti, Gattuso ed il Napoli

L’ex presidente dell’Inter ha parlato anche di Gennaro Gattuso e dei tanti attacchi che l’allenatore sta ricevendo negli ultimi mesi: “Farei veramente fatica in questo momento ad esonerare un personaggio come Gattuso. Ho molta stima di lui, sia come uomo sia per quello che ha fatto nel calcio. E’ sempre complicato esonerare un allenatore, a volte l’ho fatto ma si deve prendere in considerazione anche il lato umano oltre ai risultati. Bisogna capire se Gattuso ha lo spogliatoio in mano“. Moratti ha parlato anche della possibilità di acquistare il Napoli: “Ho sempre avuto grande simpatia per il club azzurro, ma no c’è niente attualmente“.