Di Marzio non ha dubbi: “Prenderei subito Sarri. Ecco cosa manca al Napoli”

Gianni Di Marzio ex allenatore del Napoli ha parlato a Radio Marte del possibile cambio di allenatore: “Prendere subito Sarri”.

Il Napoli a fine stagione, ma forse anche prima, cambierà allenatore e Gianni Di Marzio ha le idee chiare: “Prenderei di nuovo Maurizio Sarri senza perdere tempo“. Il nome del tecnico toscano è stato invocato più volte anche dai tifosi, ci sono state tante voci, tanti rumors, ma ancora nulla di concreto, anche se in tanti lo vorrebbero rivedere nuovamente sulla panchina azzurra. La grande bellezza dei match con Sarri sulla panchina del Napoli è rimasta nel cuore di tantissimi tifosi ed anche di Aurelio De Laurentiis che un pensiero per il tecnico lo ha fatto.

Intanto, per ora, si va avanti con Gattuso e sabato c’è la Juventus di Andrea Pirlo: “Le gare come questa sono le partite dell’anno, sono partite secche in cui può succedere di tutto e di più. Certo, alla luce del primo tempo di Bergamo sono spaventato: la prestazione è stata allucinante. I centrali erano scandalosi, Bakayoko camminava per il campo, Hysaj in confusione, Di Lorenzo non è più il giocatore di qualche mese fa” dice Di Marzio che sottolinea anche cosa manca al Napoli: “Nel recente passato c’erano degli uomini e dei leader, gente con attributi e personalità. La squadra che io vedo ultimamente – che io per primo avevo sopravvalutato – se arriva quarta vince il suo personale Scudetto“.

Napoli-Juve non è mai una partita come tutte le altre e secondo Di Marzio il Napoli dovrebbe puntare sul 4-3-3 per non concedere un “centrocampista alla Juventus che è diventata una squadra di provincia, perché gioca chiusa e poi riparte. Speriamo davvero che il Napoli domani possa vincere“.